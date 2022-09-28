Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

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Сегодня 07:50
©ХК "Барыс"

Сегодня, 28 сентября, казахстанский "Барыс" встретится с московским "Спартаком" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве и начнется в 22:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем "Спартак" с 15 очками идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 11 баллами располагается на шестой строчке на "Востоке".

Далее казахстанская команда проведет две игры на своем льду - с "Сочи" и нижнекамским "Нефтехимиком" 2 и 4 октября соответственно.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва Телеканал QazSport

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