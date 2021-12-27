Сегодня, 27 декабря, "Барыс" сыграет с "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна здесь.

Перед этим противостоянием "Барыс" с 40 очками идет восьмым в Восточной конференции, в которой "Автомобилист" с 39 баллами располагается на девятой строчке.

К этой игре казахстанский клуб подходит, имея в пассиве два поражения подряд. В последних матчах на выезде случились поражения от "Трактора" (2:4) и "Ак Барса" (3:5).

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