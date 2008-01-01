Прямая трансляция матча "Барыса" с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Команды соседствуют в турнирной таблице.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 10:30
Сегодня, 21 декабря, "Барыс" сыграет с "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке.

Подопечные Юрия Михайлиса подходят к этому поединку, имея в активе две выездные победы подряд. В предыдущих играх были обыграны "Трактор" (4:2) и "Куньлунь" (2:1 ОТ). 

В лазарете казахстанского клуба по-прежнему остается шведский защитник Виктор Сведберг.
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