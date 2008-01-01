Прямая трансляция матча "Барыса" с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Сегодня, 21 декабря, "Барыс"
сыграет с "Торпедо"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этой игрой "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке.
Подопечные Юрия Михайлиса подходят к этому поединку, имея в активе две выездные победы подряд. В предыдущих играх были обыграны "Трактор" (4:2) и "Куньлунь" (2:1 ОТ).
В лазарете казахстанского клуба по-прежнему остается шведский защитник Виктор Сведберг.