Прямая трансляция матча "Барыса" против второй команды "Востока"

Начало - в 20:00.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:30
Сегодня, 23 декабря, "Барыс" сыграет с "Авангардом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Балашихе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой омичи, набрав 51 балл, идут вторыми в Восточной конференции, в которой астанчане с 39 очками располагаются на восьмой позиции.

Подопечные Юрия Михайлиса подходят к этой игре, имея серию из трех гостевых побед. Ранее были обыграны "Трактор" (4:2), "Куньлунь" (2:1 ОТ) и "Торпедо" (3:2 ОТ).

Казахстанский клуб по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированного шведского защитника Виктора Сведберга.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Авангард
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Сегодня 10:30
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