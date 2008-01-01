Прямая трансляция матча "Барыса" против второй команды "Востока"

Сегодня, 23 декабря, "Барыс"
сыграет с "Авангардом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Балашихе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этой игрой омичи, набрав 51 балл, идут вторыми в Восточной конференции, в которой астанчане с 39 очками располагаются на восьмой позиции.
Подопечные Юрия Михайлиса подходят к этой игре, имея серию из трех гостевых побед. Ранее были обыграны "Трактор" (4:2), "Куньлунь" (2:1 ОТ) и "Торпедо" (3:2 ОТ).
Казахстанский клуб по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированного шведского защитника Виктора Сведберга.