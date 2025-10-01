Сегодня, 1 октября, столичный "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит ярославский "Локомотив", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнётся в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Астанчане с 11 очками занимают шестое место в таблице Восточной конференции, тогда как ярославцы лидирует в Западной конференции, набрав 16 очков.

"Барыс" подходит к этому противостоянию на серии из двух побед подряд - были обыграны новосибирская "Сибирь" (6:4) и владивостокский "Адмирал" (3:0).

В лазарете казахстанского клуба находятся Алихан Асетов, Роман Старченко и Тайс Томпсон.

Далее "Барыс" ожидает очередная выездная серия в КХЛ против "Сибири" (5 октября), казанского "Ак Барса" (7 октября) и челябинского "Трактора" (9 октября).