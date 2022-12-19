Сегодня, 19 декабря, казахстанский "Барыс" сыграет с "Нефтехимиком" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нижнекамске и начнется в 22:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этим матчем "Барыс" с 37 очками идет девятым в таблице "Востока", тогда как "Нефтехимик" в этой конференции с 35 очками находится на десятой позиции.

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