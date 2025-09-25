Сегодня, 25 сентября, столичный "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет в Астане казанский "Ак Барс", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на льду "Барыс Арены" и начнется в 19:30. Прямая трансляция игры пройдет на телеканале Qazsport и начнется в 19:20.

Отметим, что "Барыс" этим матчем откроет очередную домашнюю серию в регулярке КХЛ. Впереди у клуба матчи с "Сибирью" (27 сентября), "Адмиралом" (29 сентября) и "Локомотивом" (1 октября).

Добавим, астанчане после семи матчей набрали семь очков и занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

У "Ак Барса" пять очков после семи матчей и предпоследнее десятое место на "Востоке".