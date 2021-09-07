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Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ

Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" неубедительно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а новобранцы совсем себя не проявили. О трансферах, которые должны помочь выйти в плей-офф турнира, в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда в межсезонье подписала игроков практически во все линии, а кто-то из них должен потащить "Барыс" в Кубок Гагарина. В первую очередь, это касается нового ударного канадского трио - ставка сделана на Мэтта Фрэттина, Коди Куника и Кристиана Томаса. Очками они не отметились еще, но совершили десять бросков и получили четыре минуты штрафа. Оценка - одно разочарование.

С пяти пропущенных голов дебютировал в Лиге перспективный голкипер Никита Бояркин, а "Барыс" крупно уступил уфимскому "Салавату Юлаеву". Голевым становился практически каждый четвертый бросок соперников. Новичок только набирается опыта в турнире, ведь на чемпионате мира он смотрел весьма неплохо. Ожидаем серьезного прогресса от Бояркина, но пока он неубедителен.

Шведский дуэт защитников, куда входят Эрик Мартинссон и Олле Альсинг, неплохо вписались в команду. Они не завалили матчи в предсезонке, а в регулярном чемпионате активно включились в борьбу. Со знаком минус можно выделить возвращение экс-казахстанца Романа Савченко. В надежности он не прибавил - это факт. Если появятся конкурентные варианты, то "второй" номер точно потеряет место в составе, если не изменится.

Кто его вытеснит? Со сдержанным оптимизмом ожидаем дебют канадского защитника Джо Морроу, который стал последним новобранцем "Барыса". Он нарасхват не был, но обновленной казахстанской команде может оказаться заметной подмогой. Что-то привнесет в игру и другой подписанный игрок - шведский форвард Якоб Берглунд. Это его третий сезон в КХЛ, а очки нападающий набирает в каждом втором матче (48 баллов в 88 играх). Такому "Барысу" и он почти звезда.

Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ

Добавим, что завтра, 8 сентября, "Барыс" примет хабаровский "Амур", а еще через четыре дня, 11 сентября, - "Спартак" из Москвы. Первые две встречи казахстанцы проиграли с разницей шайб 2:7.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт Канада Швеция

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