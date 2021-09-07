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Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ

Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

ХК "Барыс" начал сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с двух проигранных матчей на своем льду и оказался среди аутсайдеров Восточной конференции. О первых виноватых нового турнира - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Слабым звеном" команды фанаты назвали капитана Даррена Дица, который не спас столичный клуб в сложных ситуациях, хоть и имеет солидный контракт. Не впечатляет обновленная ударная тройка клуба, куда входят Мэтт Фрэттин, Коди Куник и Кристиан Томас. Еще месяц назад они громили китайский "Куньлунь" в Кубке Президента, а сейчас не набрали ни одного очка.

Не может занести себе в актив игры и главный тренер Юрий Михайлис. Наставнику сложно удивить соперников во втором своем сезоне, ведь у него ограниченный выбор исполнителей, но казахстанец и в прошлом сезоне не выделялся рискованными ходами. А с учетом потерь в межсезонье шансы "Барыса" на выход в плей-офф выглядят неубедительными.

Предположим, что если ситуация не пойдет на поправку в ближайшее время, то будут сделаны серьезные выводы. В-первую очередь, будут подобраны новые легионеры на место тех, кто работает вхолостую. Этот способ уже применялся и не раз сохранял работу для менеджмента клуба. Во-вторых, это смена на тренерском мостике, ведь за результат команды в ответе Михайлис.

Возможно, что не случится ни того, ни другого, ведь парА уверенных побед столичной команды добавят уверенности и поднимут по таблице. Предстоящие матчи с "Амуром" и "Спартаком" - подходящий трамплин для исправления ситуации. "Барыс" не готов бороться за высокие позиции, но и откровенным аутсайдером не является. "Виноватым" нужно взяться за дело.

Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ

Добавим, что завтра, 8 сентября, "Барыс" примет хабаровский "Амур", а еще через четыре дня, 11 сентября, - "Спартак" из Москвы.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Юрий Фрэттин Мэтт

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