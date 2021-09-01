"Барыс" подписал шведского форварда с опытом игры в КХЛ

ХК "Барыс" заключил контракт со шведским нападающим Якобом Берглундом, сообщается на сайте клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2022 года.

29-летний форвард уже имеет опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за рижское "Динамо", "Нефтехимик" и "Трактор".

Прошлый сезон Берглунд заканчивал в "Северстали", где за 23 встречи, включая один матч плей-офф, набрал 12 (5+7) очков.

"Барыс" допустит болельщиков на матчи КХЛ в Нур-Султане. Названы условия

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!