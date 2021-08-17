Столичный "Барыс" отказался от услуг россиянина Максима Минеева, но еще раз показал, что готов искать усиление не только в североамериканских лигах. Некоторые моменты трансферной стратегии - в материале корреспондента Vesti.kz.

24-летнего защитника приглашали на пробный контракт с возможностью заключения полноценного. Просмотром для Минеева должен был стать домашний розыгрыш Кубка Президента, но россиянин принял участие только в одном матче. Скорее всего, его выступление подтвердило предположение тренерского штаба - ставку сделали на других исполнителей.

Примерно также было и в ситуации с Илайджа Вилио, когда "Барыс" неожиданно пригласил канадского легионера на просмотр. Ровесник Минеева пробовался в состав столичной команды, хоть и играл ранее только в низших лигах. Казахстанцы рискнули, а затем отказались от услуг потенциального новобранца. 24-летний канадец не смог убедить в своей необходимости.

Спорно приглашение в "Барыс" и Романа Савченко. Бывший игрок сборной Казахстана не впечатляет. Скорее, наоборот. 33-летний хоккеист не усилил игру. Ждать от него молниеносных бросков, а затем закрывать глаза на его ошибки в обороне - слишком дорогая цена, чтобы в столичной команде спокойно к этому отнеслись.

В команде есть несколько неплохих защитников-новобранцев (Эрик Мартинссон и Олле Альсинг), а если к ним добавить молодежь (Валерий Орехов, Самат Данияр и Адиль Бекетаев) и пару опытных исполнителей (Даррен Диц с Егором Шалаповым), то Вилио с Минеевым тут просто нет места. "Барыс" попытался найти недорогой вариант, но промахнулся.

Для клуба, который играет в семь защитников, роскошь содержать еще двух легионеров, когда есть казахстанские кандидаты. Их нужно раскрывать, а не исполнителей, которые просто не востребованы. У "Барыса" появились возможности для маневра, поскольку есть на внутреннем рынке игроки под усиление. Надеемся, Бекетаев не станет последним в этом сезоне.

Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ?

Добавим, "Барыс" в КХЛ стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!