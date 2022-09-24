Призер чемпионата мира пропустил первую шайбу за "Барыс" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:45
©ХК "Барыс"

Словацкий вратарь Юлиус Гудачек пропустил первый гол за "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Случилось это на 3-й минуте выездного матча с череповецкой "Северсталью", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем гол получился курьезным. Батырлан Муратов, выбивая шайбу, попал в Диаса Гусейнова, от которого она влетела в ворота астанчан. Но ее записали на Дмитрия Моисеева. 

Напомним, что дебют за "Барыс" в КХЛ Гудачека, становившегося в составе своей национальной команды серебряным призером ЧМ-2012, пришелся на матч против одного из лидеров Восточной конференции - "Автомобилист" из Екатеринбурга (2:0), в котором он сразу оформил "сухарь".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь

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