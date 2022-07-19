Казахстанский клуб "Барыс" попал в обзор главных переходов в КХЛ по версии "Чемпионата", выделив трансфер не только легионера, но и уход игрока национальной сборной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее столичный клуб подписал еще одного хоккеиста, а российское издание отобрало 11 переходов.

Роман Старченко – из "Барыса" в "Спартак"

Роман Старченко до недавнего времени выступал в КХЛ только в одном клубе. В последние годы в "Барысе" казахстанский хоккеист был капитаном команды, но после 14 сезонов Роман принял решение сменить обстановку и перебраться в "Спартак". Интересно, как возрастной нападающий проявит себя в столице России. Опытные хоккеисты после ухода Сергея Широкова "Спартаку" точно не помешают.

Энтони Луис – из "Техаса" в "Барыс"

В "Барысе" умеют находить сильных легионеров на североамериканском рынке. На этот раз руководство казахстанского клуба привезло в КХЛ форварда Энтони Луиса, неплохо зарекомендовавшего себя в системе "Далласа". В случае если нападающий как следует проявит себя в Нур-Султане, в "Барысе" смогут прилично заработать на его дальнейшем трансфере в другой клуб.

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