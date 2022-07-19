В России вынесли вердикт "Барысу" и указали место в КХЛ

Форвард Роман Старченко перешел из "Барыса" в московский "Спартак", а "Спорт-Экспресс" оценил трансфер экс-капитана столичного клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее российский клуб объявил о годовом контракте со Старченко, а в СМИ подняли "проблемы", с которыми столкнется казахстанец.

"Роман Старченко был, вероятно, последним хоккеистом лиги, который был верен одному клубу. Но в 36 лет ему оказалось не по пути с "Барысом". Если бы Старченко закончил, вошел в администрацию клуба, получил любую должность в системе, то, наверное, все бы это поняли. Но хоккеист отправляется в "Спартак", чтобы продолжить игровую карьеру. Интересно, кто стал инициатором расставания? Вряд ли это вопрос денег. Московский клуб хоть и богаче, но никому не дает огромных контрактов, предлагая сосредоточиться на зарабатывании бонусов за спортивные достижения.

Видимо, Андрею Скабелке не нужен ветеран, хотя они работали вместе, прекрасно друг друга знают. Но если так, то сложно понять решение белорусского специалиста, ведь состав у "Барыса" откровенно слабый. Пока это явный аутсайдер "Востока", подбор игроков хуже, чем в любом другом коллективе конференции. Судя по тому, что происходит с финансированием клуба, заметно лучше не станет.

Старченко - представитель старой школы советского хоккея, который может многое рассказать, но принципиально игнорирует прессу из-за каких-то внутренних комплексов. Не так закрыт, как Александр Попов, но особо никто в России и не проверял, все-таки Роман - казахстанец, а что нам до иностранца, хоть он и не считается легионером в КХЛ. Впрочем, вряд ли его сильно будут тревожить в "Спартаке", тут других дел полно. Только Старченко должен понимать, что он в Казахстане считался легендой, а здесь такого отношения не будет.

Ни со стороны руководства, ни со стороны болельщиков и журналистов. Придется непросто, ведь новичку предстоит заменить Сергея Широкова. Кажется, что при нынешнем составе красно-белых Роман может попасть в первое или второе звено. Но если Широков выступает примерно на одном уровне всю карьеру, то ветеран "Барыса" в последний сезон показал худшие цифры за четыре года, не добравшись до отметки в 30 очков", - пишет издание.

"Спартак" объявил о переходе казахстанского форварда из "Барыса"

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