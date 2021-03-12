Сегодня, 12 марта, казахстанский "Барыс" проведет шестой матч с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В серии до четырех побед ведет "Магнитка" - 3-2. В случае победы российский клуб выходит во второй раунд, при поражении гостей команды сыграют решающий, седьмой матч.

Если "Барыс" выиграет серию, то в следующей стадии встретится с казанским "Ак Барсом". Более подробно о раскладах по "Востоку" можно прочитать здесь.

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