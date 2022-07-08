ХК "Барыс" опубликовал расписание Кубка Президента, сообщают Vesti.kz. Турнир пройдет в Нур-Султане в августе.
Соперниками казахстанского клуба станут - финалист минувшего Кубка Гагарина "Металлург" из Магнитогорска, "Автомобилист" из Екатеринбурга, нижнекамский "Нефтехимик" и пекинский "Куньлунь Ред Стар".
Команды проведут однокруговой турнир, после которого определится победитель и призеры Кубка.
"Барыс" поборется за второй трофей перед стартом в КХЛ
Расписание матчей:
16 августа (вторник)
15:00 "Нефтехимик" - "Металлург"
19:30 "Барыс" - "Автомобилист"
17 августа (среда)
15:00 "Автомобилист" - "Куньлунь Ред Стар"
19:30 "Барыс" - "Нефтехимик"
18 августа (четверг)
15:00 "Автомобилист" - "Нефтехимик"
19:30 "Куньлунь Ред Стар" - "Металлург"
19 августа (пятница)
15:00 "Нефтехимик" - "Куньлунь Ред Стар"
19:30 "Металлург" - "Барыс"
20 августа (суббота)
13:00 "Металлург" - "Автомобилист"
17:00 "Куньлунь Ред Стар" - "Барыс".
Начало матчей указано по времени Нур-Султана.
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