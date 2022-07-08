ХК "Барыс" опубликовал расписание Кубка Президента, сообщают Vesti.kz. Турнир пройдет в Нур-Султане в августе.

Соперниками казахстанского клуба станут - финалист минувшего Кубка Гагарина "Металлург" из Магнитогорска, "Автомобилист" из Екатеринбурга, нижнекамский "Нефтехимик" и пекинский "Куньлунь Ред Стар".

Команды проведут однокруговой турнир, после которого определится победитель и призеры Кубка.

"Барыс" поборется за второй трофей перед стартом в КХЛ

Расписание матчей:

16 августа (вторник)

15:00 "Нефтехимик" - "Металлург"

19:30 "Барыс" - "Автомобилист"

17 августа (среда)

15:00 "Автомобилист" - "Куньлунь Ред Стар"

19:30 "Барыс" - "Нефтехимик"

18 августа (четверг)

15:00 "Автомобилист" - "Нефтехимик"

19:30 "Куньлунь Ред Стар" - "Металлург"

19 августа (пятница)

15:00 "Нефтехимик" - "Куньлунь Ред Стар"

19:30 "Металлург" - "Барыс"

20 августа (суббота)

13:00 "Металлург" - "Автомобилист"

17:00 "Куньлунь Ред Стар" - "Барыс".

Начало матчей указано по времени Нур-Султана.

Напомним, что перед сезоном-2022/23 "Барыс" сменил тренера, им снова стал Андрей Скабелка.

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