Появились хорошие новости о лучшем бомбардире "Барыса"

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Сегодня 14:35
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" выступил с заявлением о состоянии хоккеистов Самата Данияра и Райли Барбера, которые числились в списке травмированных, передают Vesti.kz.

"Барбер и Данияр приступили к тренировкам в общей группе", - сообщила пресс-служба клуба.

Райли Барбер является лучшим бомбардиром "Барыса" в текущем сезоне. Нападающий сыграл 23 матча в КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач (23 очка).

Следующий матч "Барыс" проведет 10 ноября - дома примет китайский "Куньлунь Ред Стар".

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