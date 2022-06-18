Появилась информация о лучшем форварде "Барыса"

©ХК "Барыс"
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Вчера 19:59

Канадский нападающий Линден Вей близок к тому, чтобы остаться в "Барысе", сообщает корреспондент Vesti.kz

По информации источника, столичный клуб и один из его лучших нападающих Вей заинтересованы в дальнейшем продолжении сотрудничества. Если не случится ничего сверхъестественного, то новый контракт будет подписан в ближайшее время.

В минувшем сезоне КХЛ он провел за астанчан 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять ассистов.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Барыса" стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.

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Метки:
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Вчера 19:59
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