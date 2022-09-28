"Потомственный центрфорвард". КХЛ - о новичке "Барыса" из системы "Питтсбурга"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 08:59
©ХК "Барыс"

KHL.ru считает, что казахстанский "Барыс" закрыл проблемную позицию, подписав Майкла Шапю. При этом его включили в список самых заметных переходов минувшей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Майкл Шапю. Из "Уилкс-Барре/Скрантон" (АХЛ) в "Барыс".

Главной проблемой "Барыса" на старте сезона стала позиция центрального нападающего. За десять стартовых матчей чемпионата стало очевидно, что за Линденом Веем нет центра сопоставимого уровня. Вей - лучший бомбардир "Барыса", хорош на вбрасываниях, и неслучайно капитанская нашивка перешла от Никиты Михайлиса именно к нему. Остальные игроки этого амплуа либо неплохо действуют "на точке", либо хороши в обороне, но строить вокруг них второе звено проблематично. Поэтому подписание Майкла Шапю выглядит абсолютно логичным и своевременным. Шапю - потомственный центрфорвард: на этой позиции играли его отец и старший брат. Сам Майкл не отличается особо высокой результативностью, но играет сбалансированно и способен быть жестким - благо габариты позволяют ему выдерживать и даже навязывать силовую борьбу. В "Барыс" он переезжает из системы "Питтсбурга", где играл исключительно за фарм-клуб. А когда Шапю играл в системе "Коламбуса", вместе с дочерней командой ему удалось выиграть Кубок Колдера. Всего Майкл провел в НХЛ 182 матча, больше всего - в составе "Ванкувера", - говорится в тексте.

Отметим, что Шапю подписал контракт с "Барысом" до апреля 2023 года. Сегодня, 28 сентября, астанчане сыграют на выезде с московским "Спартаком". Трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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