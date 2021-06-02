Погрязли в долгах. В России призвали не допускать "Барыс" до чемпионата КХЛ

Новый сезон стартует 1 сентября. 

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:31

Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко в своей колонке для "Спорт-Экспресс" высказался по поводу финансовых проблем "Барыса".  От отметил, что всего среди участников КХЛ такие долги имеют четыре команды и призвал не допускать их до нового сезона.

"Выяснилось, что проблемы у "Барыса". Там должны за два месяца, премии не выплачивались весь сезон, более того, некоторую сумму должны аж с позапрошлого сезона. Конечно, и казахстанской команде должно быть отказано в допуске. На каком основании эти четыре клуба попадут в календарь на следующий чемпионат? Опять у нас не соблюдаются даже прописанные правила?" - написал Шевченко.

Напомним, ранее появилась информация, что у "Барыса" долги перед игроками еще с плей-офф прошлого сезона. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ


Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:31
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