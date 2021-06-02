Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"

Хоккеисты уже злятся.

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Хоккейный клуб "Барыс" задолжал своим игрокам, которые еще не получили премию за прошлый год. Об этом сообщает телеграм-канал "Держи передачу".

"В "Барысе" тоже большие финансовые проблемы. Игрокам должны зарплаты за март и апрель, а премии не платили с начала года. Более того, не заплатили премию и за прошлый сезон (за серию с "Металлургом"). Руководство каждый раз переносит даты выплат. Игроки уже, мягко говоря, злятся", - говорится в сообщении источника.

Напомним, "Барыс" финишировал на шестом месте в Восточной конференции и вылетел из Кубка Гагарина после поражения от "Металлурга". Новый регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
07:19
Хоккей

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"
Вчера
14:22
Хоккей

Клуб Скабелки переманил у "Барыса" форварда сборной Казахстана
31 мая
14:05
Хоккей

Клуб КХЛ хотел купить форварда сборной Казахстана из "Барыса". Подробности
29 мая
15:00
Хоккей

Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ
28 мая
13:15
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Швеции из НХЛ
25 мая
20:57
Хоккей

Клуб Скабелки предложил контракт форварду "Барыса" из сборной Казахстана
24 мая
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
24 мая
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
23 мая
20:32
Хоккей

Экс-игрок клуба КХЛ и сборной Чехии скончался в возрасте 32 лет
22 мая
10:54
Хоккей

Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"
21 мая
18:05
Хоккей

Минус канадский легионер, или от кого еще может отказаться "Барыс"
21 мая
15:06
Хоккей

"Барыс" объявил о решении по канадскому форварду
20 мая
22:16
Хоккей

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ
20 мая
21:08
Хоккей

Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ
20 мая
12:09
Хоккей

Третий новичок "Барыса"? Канадский нападающий продолжит карьеру в КХЛ
20 мая
10:02
Единоборства

"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"
20 мая
08:28
Хоккей

Стала известна зарплата Джесси Блэкера в новом клубе после ухода из "Барыса"
20 мая
07:27
Хоккей

Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана
19 мая
21:27
Хоккей

Заглядывал в НХЛ, пообедал бы с Грецки и феерил за "рыцарей". Какого легионера подписал "Барыс" для КХЛ
19 мая
18:09
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании канадского нападающего
19 мая
14:47
Хоккей

Капитан "Барыса" стал вторым в списке самых дорогих игроков КХЛ
18 мая
22:00
Хоккей

"Барыс" остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ
18 мая
19:01
Хоккей

Блеснут ли в КХЛ, или как "Барыс" может упустить своих молодых звездочек
18 мая
17:55
Хоккей

КХЛ включила переход воспитанника "Барыса" в "Ак Барс" в число самых громких трансферов
18 мая
15:58
Хоккей

Подписанный легионер и два десятка потерь, или как обстоит ситуация в "Барысе" в межсезонье КХЛ
18 мая
13:57
Хоккей

Трансферная охота. Нашлось объяснение спросу на хоккеистов "Барыса"
18 мая
11:51
Хоккей

Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США, или зачем "Ак Барс" подписал воспитанника "Барыса"
17 мая
19:01
Хоккей

КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов на новый сезон
15 мая
18:10
Хоккей

"Вы позорите свою страну". Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из "Барыса"
15 мая
12:59
Хоккей

"На него претендовали другие клубы КХЛ". В "Ак Барсе" высказались о трансфере воспитанника "Барыса"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика