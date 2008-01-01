Победим перед выездной серией? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Торпедо"

Астанчане отстают от соперника на три балла.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:30
Сегодня, 11 декабря, "Барыс" сыграет с нижегородским "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

К этому матчу казахстанский клуб подходит, имея в активе четыре победы подряд. В предыдущих домашних играх подопечные Юрия Михайлиса обыграли "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0), "Локомотив" (3:1) и "Витязь" (3:2 Б).

После этого поединка астанчане отправятся в Челябинск, где встретятся с местным "Трактором" 13 декабря.

"Торпедо" с 36 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на девятой позиции.
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Сегодня 10:30
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