"Плечо уже хандрит". Как соперник Рыспаева отказался от легендарного боя-реванша

Накануне в Санкт-Петербурге прошёл бойцовский турнир российской лиги Fight Nights 144. Во время этого турнира глава промоушена Камил Гаджиев рассказал о желании пригласить известных спортсменов в медийные бои по правилам ММА, а одним из тех, кому он приготовил предложение, стал известный в прошлом хоккеист Евгений Артюхин. Корреспондент Vesti.kz - о перспективах его реванша с Дамиром Рыспаевым.

Самый известный тафгай в истории казахстанского хоккея Рыспаев в своё время считался большой звездой именно за счёт умения создать кровавое шоу на льду. Как только он дебютировал в 19 лет в КХЛ в составе "Барыса", так сразу же стал бросать вызовы уже проверенным ветеранам - первая драка у него была с 32-летним Александром Свитовым из "Ак Барса". Затем подобные эпизоды происходили регулярно, а самым запоминающимся стал массовый конфликт с игроками "Куньлуня", когда Рыспаев готов был подраться со всей командой.

В Fight Nights хотят бои с участием хоккеистов и футболистов

Во время вчерашнего турнира президент лиги Гаджиев дал интервью телеканалу "Матч ТВ". В прямом эфире он рассказал об идее организации поединков между спортсменами из других видов спорта по ММА.

Об этом промоутер рассказал после того, как ведущий обратил внимание, что среди VIP-гостей на арене присутствует экс-хоккеист Артюхин, который в настоящее время является генеральным менджером клуба КХЛ "Шанхайские Драконы" (в прошлом "Куньлунь").



- Женя Артюхин - габаритный, фактурный, такой тяжеловес, если говорить языком единоборств. Тафгай хоккейный.

- Кстати, с борцовским прошлым. Об этом он сам расскажет, если захочет.

- Нет истории или желания пригласить Женю в клетку? Допустим, сделать что-то медийное?

- У нас есть формат, где медийные люди дерутся между собой. Я пока не осмеливался делать Жене такое предложение, но сегодня не упущу такой возможности. Я хочу, чтобы он максимально вдохновился. Это же касается и Владислава Радимова, которого мы сегодня ждём, это касается и Анатолия Тимощука, который тоже будет. Каждому из них я обязан сделать предложение.

Экс-футболисты Владислав Радимов и Анатолий Тимощук тоже были среди приглашённых гостей. Второй когда-то выступал за алматинский "Кайрат", а сейчас трудится в тренерском штабе "Зенита", где взаимодействует с Нуралы Алипом.





Рыспаев - Артюхин: драка, которая стала классикой КХЛ

В ноябре 2015 года как раз в Санкт-Петербурге проходила игра КХЛ между СКА и "Барысом". На первых же минутах произошла драка: 20-летний Рыспаев бросил вызов мощному и габаритному 32-летнему Артюхину.

Это противостояние стало классикой КХЛ, ведь там была равная и зрелищная рубка. Оба хоккеиста наносили тяжёлые удары и крепко стояли на коньках. Их разняли с большим трудом. После этого все заговорили о том, что для молодого казахстанца действительно нет авторитетов, и он готов биться на равных с любым.

После проигранной игры Рыспаев дал короткое интервью, где почти все вопросы были посвящены драке с Артюхиным.

"Был ли настроен на драку? Да, был настроен. Как Артюхин? Нормально, хороший парень (улыбается). Думаю, было всё видно, как всё шло. Я сделал то, что мог, что получилось. Кто победил - не буду говорить, мы же не в боксе. Было бы интересно с ним встретиться ещё? Да, очень (улыбается)", - рассказал Рыспаев о драке с Артюхиным.

Бой Артюхина и Рыспаева не состоится? Отказались оба

Несмотря на желание Гаджиева организовать медиа-бои с участием Артюхина, сам 43-летний экс-хоккеист не горит желанием драться. Хотя когда-то давно он и говорил, что хочет попробовать себя в ММА.

"Я тогда был молод, горяч (смеётся). Сейчас, конечно же, осознанно понимаю, что нет, это немножко другая история, другая профессия, здесь нужны навыки. Хоть какие-то у меня и есть небольшие, но всё равно они намного более слабого уровня, чем у кого-то другого. Идея Гаджиева? Я, к сожалению, не смогу уже чисто по состоянию здоровья. Когда последние годы доигрывал, у меня уже были проблемы с коленями, да и плечо тоже уже хандрит (смеётся). Так что тут я даже просто физически не смогу подготовиться на 100 процентов", - сказал Артюхин в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Рыспаев два года назад тоже говорил о том, что это его сейчас не интересует:

"Бой с Артюхиным? Да нет, мне это не интересно (смеётся). Спасибо, что помните про меня, но я сейчас занят другими делами. Деньги тут не при чём. К такому событию надо готовиться, а у меня нет времени. Сообщите мне, когда определится дата его боя. Я обязательно посмотрю, и вообще - передавайте ему пламенный привет от меня", - говорил он в интервью MMA Metaratings.

Если бы Евгений согласился на данное предложение Fight Nights сейчас, то наверняка одним из первых кандидатов на организацию поединка с ним был бы 31-летний Рыспаев, ведь в своё время их бой на льду стал одним из самых брутальных противостояний в хоккее. Но теперь Артюхин ясно дал понять, что драться не намерен, а без его интереса это точно не нужно и Рыспаеву.

Сам Дамир завершил карьеру хоккеиста в 25 лет, в 2020 году. С тех пор он занимается бизнесом. В одном из интервью он отметил, что никогда не дерётся в жизни, ведь всё можно решить словами.



Отметим, что за всю карьеру Рыспаев провёл 25 матчей в КХЛ за "Барыс", в которых не набрал результативных очков, но в сумме получил 194 минуты штрафного времени. Также он вызывался в сборную Казахстана.