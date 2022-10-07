"Перетряхнул состав более основательно". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Торпедо" - "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

"И "Барыс", и "Торпедо" потерпели в предыдущих играх поражение. Однако, в отличие от астанчан, для нижегородцев это было уже второе поражение подряд. Игорь Ларионов на пресс-конференции после минского "Динамо" подчеркнул, что в предыдущих матчах его команда должна была выигрывать. Он оставил неизменным состав, лишь в воротах произвел плановую перестановку - Адам Хуска вместо Ивана Кульбакова. Андрей Скабелка перетряхнул свой состав более основательно, преимущественно в низовых звеньях. Из ключевых изменений стоит отметить появление во втором звене Антона Сагадеева и защитников Ивана Мищенко и Самата Данияра вместо Юрия Сергиенко и Михаила Григорьева соответственно.

Матч начался с тщательной обоюдной разведки возможностей соперника. Гости явно были готовы к быстрой игре и не давали простора волжским скороходам на своей половине площадки. Сделав акцент на строгую игру в обороне, в атаке они также не блистали остротой. Относительно спокойное течение было нарушено удалениями в середине периода. Реальный шанс использовать численное преимущество упустил Сергей Гончарук, подправивший бросок Дениса Яна аккурат в перекладину. Но буквально в следующем эпизоде (уже шла игра "четыре на четыре"), торпедовцы в две передачи доставили шайбу на пятак, где Игорь Ларионов технично отправил ее в сетку.

Второй отрезок волжане начали гиперактивно и создали несколько возможностей для взятия ворот, самую реальную из которых упустил Николай Коваленко, не попавший в пустые ворота. Очередной всплеск активности произошел во время удаления Марка Марина. Причем активность эта была со стороны нижегородцев, которые не только не позволили создать у своих ворот никакой опасности, но и сами дважды угрожали владениям Никиты Бояркина.

Лишь в третьем периоде зрители увидели обоюдоострый атакующий хоккей. Нижегородцы, желая увеличить отрыв в счете, стали активнее идти в атаку, но их подвел принцип "коротких быстрых передач". Именно после такой неточной передачи Яна в чужой зоне астанчане развернули свою атаку, итогом которой стали бросок Ивана Мищенко от синей линии и добивание Егора Петухова. Пошла еще более зрелищная игра, справедливым итогом которой стал гол Коваленко, который мощно вложился в бросок, компенсировав все свои неудачные попытки этого вечера. Третью шайбу Ян отправил уже в пустые ворота", - говорится в тексте.

Ранее главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка назвал причины второго поражения подряд в КХЛ. Следующий матч казахстанский клуб проведет против "Ак Барса" 8 октября в Казани.