Паскуале близок к уходу из "Барыса"

Новости спорта Хоккей КХЛ
5 июня 15:11
©ХК "Барыс"

Голкипер "Барыса" Эдвард Паскуале больше не работает с агентом Алешей Пилко, передают Vesti.kz со ссылкой на Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ.

Отмечается, что с большой долей вероятности канадец покинет состав казахстанского клуба.

Пилко ранее заявил, что у Паскуале имеется действующий контракт с "Барысом".

Паскуале выступал за "Барыс" в сезоне-2019/20, после чего играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург". Перед сезоном-2023/24 вернулся в казахстанскую команду, за которую провел 36 игр и пропустил 103 шайбы.

Ранее стало известно, что 20-летний нападающий может пополнить состав "Барыса".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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