Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Барыс" (Астана) - "Динамо" (Минск), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 27 октября в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.

"Соперники играют фрагментарно, и на этом, пожалуй, их сходство заканчивается. У минчан периоды "просветления" побольше, и один из них достиг отметки в четыре победных матча подряд. А вот казахстанцам выиграть подряд более двух матчей пока не удавалось. При этом минчане бьются за восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции с "Северсталью". На Востоке конкуренция чуть больше, поэтому "Барыс" пока ни с кем не бьется, и даже непонятно, что может помочь казахстанцам попасть в плей-офф. Пока, по крайней мере.

В общем, "зубры" смотрятся чуть основательнее, да и тренерский штаб у минчан помощнее. Но в предстоящем матче это во многом нивелируется местом проведения игры. Все-таки в родных стенах "Барыс" выглядит бодрее. По статистике личных встреч у соперников полное равенство, но все три междусобойчика прошлого сезона забрали минчане.

На сегодняшний день 55 процентов домашних очков "Барыса" принимают 38,9 процента выездных очков "Динамо". Разница есть, но не столь существенная.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую упорный матч равных соперников, который вполне может уехать за пределы основного времени. Предположу, что гости по итогам наберут минимум одно очко, то есть не проиграют казахстанцам в основное время", - приводит его прогноз "РБ".