Оценены шансы "Барыса" в матче с четвертой командой КХЛ

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Сегодня 11:21
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Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Барыс" - "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Матчем в Казахстане нижегородцы начинают восьмиматчевую выездную серию, которая сперва отправляется на восток, потом вернется в московский регион, а завершится в Новосибирске через Дальний Восток. Поэтому для автозаводцев было крайне важно завершить домашние дела победой, что они и сделали, обыграв "Автомобилист". Но вот, на что следует обратить внимание, чего раньше в игре нижегородцев не было.

Они так же ударно атакуют с первого вбрасывания, зажимают любого соперника в его зоне, весьма часто открывают счет, но… Если раньше первая шайба на подопечных Ларионова воздействовала, как вид крови на хищника, то теперь торпедовцы, открыв счет, превращаются в "терпил". Моментально пропадает все преимущество, нижегородцы судорожно отбиваются абы как и абы куда, еще могут и удалиться, и это продолжается, пока счет не становится равным. А потом еще раз, и еще, и еще… И вроде преимущество огромное и разница бросков колоссальная, а счет-то ничейный. А уж как вывернется в конце матча, одному Богу известно. Но качели такие ничего хорошего нижегородцам не несут.

Предположу, что "Барыс" хорошо изучит все эти новые штрихи в игре "Торпедо", и сделает определенные выводы. Получится ли этому противодействовать, вопрос дискуссионный, посмотрим на практике. Пока у нас 54,5 процента домашних очков "Барыса" будет биться с 72,2 процентами гостевых очков "Торпедо".

Учитывая все вышеизложенное, прогнозирую достаточно веселый в голевом отношении поединок. По итогам этого веселья гости наберут минимум одно очко, то есть не влетят с грохотом и под фанфары в основное время", - приводит его прогноз "РБ".

"Торпедо" идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 24 игр.

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Метки:
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