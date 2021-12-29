Отпустили главную звезду и потеряли канадцев. Как "Барыс" вышел на финиш сезона в КХЛ

"Барыс" потерял всех форвардов ударной тройки, с которой начинал сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расставшись добровольно с главной звездой, но все еще надеется квалифицироваться в Кубок Гагарина. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб выбрался на восьмое место на "Востоке", набрав 42 очка, пережив серьезную перестройку по ходу турнира. Центрфорвард Коди Куник стал последним, кого "Барыс" потерял из предсезонного ударного звена. Ранее контракт был расторгнут с Кристианом Томасом, а затем в Канаду по личным обстоятельствам уехал Мэтт Фрэттин.

Немного лучше обстоит ситуация с другими новобранцами, ведь Никита Бояркин, Олле Альсинг, Эрик Мартинссон и Кирилл Савицкий, которые тоже пришли в межсезонье, не только нашли себе роли в клубе, но и вошли в костяк команды. С оптимизмом на положение дел смотрят и в "Барысе", хотя отпустили даже звездного защитника Даррена Дица.

"Сезон получается напряженным. Новичкам команды, которые пришли летом, понадобилось время, чтобы адаптироваться в лиге. После череды травм, которые у нас были по ходу сезона, мы выходим на нужный уровень. Видно, что игра получше пошла. В турнирной таблице все очень плотно, поэтому важен каждый матч.

Сами видите, что все идет до буллитов и овертаймов... И решается в одну шайбу. Команда настраивается на каждый матч как на последний. Как на решающий", - оценил ситуацию перед заключительными играми регулярного чемпионата КХЛ президент казахстанского клуба Борис Иванищев.

А таких игр осталось 13. Или даже 12, ведь домашняя встреча с "Салаватом Юлаевым" пройдет уже сегодня, 29 декабря. Еще восемь игр состоятся до олимпийской паузы, а другие четыре - в конце февраля - начале марта. Кто же поведет казахстанцев в решающий бой, который может завершиться успешно?

Форвард Никита Михайлис, ведь он близок к топовому уровню лиги. Еще новый капитан Роман Старченко, который стал настоящим лидером команды. Мощи в обороне добавил канадец Джо Морроу, а опыта - Роман Савченко. Таким образом, "Барыс" способен выйти в плей-офф, ведь календарь и форма соперников позволяет надеяться на успех.

Осталось выполнить задачу на сезон - выйти в Кубок Гагарина. Предположим, что для ее выполнения достаточно набрать еще 12-14 очков в оставшихся играх. "Барыс" уйдет на новогодний перерыв в топ-8 на "Востоке", а в дальнейшем просто нужно удержать позицию. Если это не удастся, сезон можно будет охарактеризовать как провальный.

Только один вариант, или с какой проблемой столкнулся "Барыс" после "побега" Даррена Дица

Добавим, что ранее в "Барысе" прокомментировали переход Даррена Дица в московский ЦСКА, рассказав о желании подписать новых легионеров. Проявляли интерес в клубе к защитнику сборной Казахстана, но игрок отказался от перехода.

Напомним, сегодня, 29 декабря, "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев", а первую игру в 2022 году проведет 3 января - против рижского "Динамо". Казахстанцы выбрали турнир, в котором примут участие во время олимпийской паузы.

Даже разгром не остановит "Барыс". Почему казахстанцы не пропустят конкурентов в Кубок Гагарина