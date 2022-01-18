Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием казахстанского "Барыса" не будет доигран. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, команды, которые имеют больше всего очков по итогам 45 первых матчей, попадут в число восьми сильнейших в каждой конференции. В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми. За такой вариант, в частности, выступает ЦСКА.

Кроме того, возможен и вариант с системой "плей-ин". Если он будет принят, доигрываться регулярный чемпионат также не будет, а команды, которые занимают места с седьмого по десятое в каждой из конференций, сразятся между собой за два места в плей-офф. Схемы есть разные: как круговой турнир между четырьмя командами, так и серии до двух побед. За эту систему, что логично, выступают "Торпедо" и "Автомобилист", которые на данный момент не попадают в плей-офф.

При этом большинство клубов выступают против доигровки регулярного чемпионата любой ценой. Ключевые хоккеисты - в сборных, не исключены и новые положительные тесты. Играть ключевые матчи за место в плей-офф или более высокий "посев" вторыми составами мало кто хочет.

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Таким образом, "Барыс", располагающийся сейчас на восьмом месте в Восточной конференции, сыграет в первом раунде плей-офф с магнитогорским "Металлургом". У команды Юрия Михайлиса, набравшей 48 очков, остались несыгранными девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Остальные пары плей-офф (после вычетов очков за все матчи после 45-го) выглядят следующим образом:

Западная конференция:

СКА (1) - "Динамо" Минск (8)

"Динамо" Москва (2) - "Спартак" (7)

"Йокерит" (3) - "Локомотив" (6)

ЦСКА (4) - "Северсталь" (5)

Восточная конференция:

"Металлург" (1) - "Барыс" (8)

"Трактор" (2) - "Нефтехимик" (7)

"Ак Барс" (3) - "Сибирь" (6)

"Салават Юлаев" (4) - "Авангард" (5).