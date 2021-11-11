Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ

В "Барысе" появится новый канадский дуэт, набравший в одном из совместных сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под сотню очков. Об игроках, которые обязаны потащить казахстанский клуб в Кубок Гагарина, в материале корреспондента Vesti.kz.

Перебравшийся из питерского СКА Линден Вей должен занять место в первой атакующей тройке. Как и в дебютном сезоне КХЛ за казахстанцев, от него в первую очередь ждут побед на точке вбрасывания и набранных очков. 30-летний канадец рассматривается как игрок, который будет получать много времени на льду.

В партнеры к нему предложим другого новобранца - Томаша Юрчо из Словакии. Еще один исполнитель, с которым "Барыс", скорее всего, не прогадал. Может сыграть с обоих краев, что в казахстанской команде очень важно. С неплохой реализацией - тоже очень важно.

Кто станет третьим? На выбор - несколько кандидатов. Речь идет о Якобе Берглунде (4+3), Романе Старченко (1+8), Кирилле Савицком (2+7) и Мэтте Фрэттине (1+5). Каждый напарник по-своему интересен и полезен, но мы склоняемся к тому, что поднимут канадца.

Возможно, что это пойдет ему на пользу в плане статистики, ведь сезоном ранее Фрэттин тоже слабо стартовал, но к новому году разыгрался, набрав несколько ключевых для команды очков. Возможно, что легионеры снова разыграют комбинацию, как в последней шайбе Вея за "Барыс".

Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады

Напомним, ранее казахстанский клуб официально объявил о контракте с 30-летним Веем, который в "Барысе" становился одним из лучших бомбардиров сезона, а затем с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Следующий матч столичная команда сыграет в Сочи 16 ноября.