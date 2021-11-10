"Барыс" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина и призера Олимпиады из сборной Канады

Нападающий СКА Линден Вей продолжит карьеру в "Барысе". Как сообщается на сайте казахстанского клуба, команды произвели обмен.

Одностороннее соглашение с Веем рассчитано до конца текущего сезона - до 30 апреля 2022 года. СКА же получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ "Барысом" в 2013 году.

Напомним, что Вей уже выступал в составе столичного клуба в сезоне-2017/18. На Олимпиаде-2018 он завоевал бронзу со сборной Канады.

Последние три года Линден защищал цвета сначала московских, а затем питерских армейцев. В составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.

Ожидается, что Вей прибудет в расположение "Барыса" к завершению международной паузы. Он будет выступать под номером 19.