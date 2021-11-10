Дорогой легионер из Канады. В "Барысе" будет чистка состава

Канадский форвард Линден Вей может вернуться в "Барыс", а его приход должен сказаться на судьбе дуэта соотечественников. Перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб сделал серию неудачных подписаний, но сейчас решил исправить ситуацию. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Возможный переход Вея в "Барыс" - это правильный ход, но казахстанцы ограничены в финансах. Им придется просить о дополнительных затратах или расстаться с кем-то из ранее подписанных. Оба варианта реальны и уже не раз опробованы, но второй выглядит предпочтительнее. Почему? А зачем держать игроков, вместо которых приходит новобранец.

30-летний центрфорвард когда-то результативно дебютировал за "Барыс" в КХЛ, набрав 52 (17+35) очка в 50 встречах. Столичный клуб в том сезоне в плей-офф не вышел, а канадец уехал в ЦСКА, где стал обладателем Кубка Гагарина. Последние пару сезонов легионер выступает за СКА, но его производительность заметно упала, и в Санкт-Петербурге призадумались.

Нужен ли он в Нур-Султане? Однозначно, да. Крепкий центральный нападающий, отыгравший самый результативный сезон в КХЛ именно за "Барыс", мог бы пригодиться прихрамывающей команде. Но смогут ли в Нур-Султане найти финансовые средства, чтобы предложить заманчивый контракт хоккеисту, бравшему трофей?

СКА и ЦСКА все-таки побогаче, но даже там ему место не нашлось. Возможно, что игрок пойдет на уступки, ведь стал не так опасен, игровая практика с зарплатой нужны. История очень похожа на эпопею про Найджела Доуса. Экс-капитан столичного клуба вроде бы тоже был не против снова поиграть за "Барыс", но на деле оказалось, что желание было преувеличено, и он уехал в Европу.

Но у Вея есть преимущество. Он моложе Доуса и не такой эгоистичный на льду. Да и контракт с ним вполне реальный, если бы в "Барысе" отказались от услуг не проявивших себя игроков. Скажем, таких как Коди Куник или Мэтт Фрэттин. Вряд ли в казахстанской команде заметят, если канадцы не выйдут на лед в очередном матче, ведь результативность у них невысокая.

А вот потенциальный дуэт Вея с другим новичком, фланговым словацким нападающим Томашом Юрчо, выглядит на бумаге поинтереснее. Интернациональный тандем еще может положительно сказаться на результатах "Барыса", или скоро возможное спасение трансформируется в неудавшийся подвиг. Времени осталось немного.

Находка для "Барыса"? Новый легионер должен затащить казахстанцев в плей-офф КХЛ

Добавим, "Барыс" проиграл два подряд домашних матча и вылетел из зоны плей-офф Восточной конференции. Следующий матч казахстанцы сыграют 16 ноября в гостях с "Сочи".