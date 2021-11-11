Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады

Казахстанский клуб "Барыс" вернул себе канадского форварда Линдена Вея, а СКА из Санкт-Петербурга отдал спортивные права на финского нападающего, который никогда не играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

30-летний Вей приехал в Казахстан после неудачной командировки в СКА. В обратном направлении отправились права на финского форварда - 25-летнего Каспери Капанена. Последний выступает за "Питтсбург Пингвинс", а в новом сезоне НХЛ входит в клубный топ-5 по набранным очкам (3+4).

Возможный приезд Капанена в "Барыс" мог бы состояться, если бы нападающий провалился в НХЛ, но в последних сезонах он набрал свыше 100 очков. Был период, когда форвард осел в АХЛ. Но тогда он был еще молод, что не помешало ему два раза подряд попасть на звездный уик-энд.

"Барыс" упустил бомбардира? Вряд ли казахстанский клуб смог бы заманить к себе этого финского игрока. Даже если бы НХЛ закрыли на локаут. Слишком дорогое удовольствие для не самого состоятельного клуба. А Вей - доступен и необходим. 30-летний канадец в НХЛ не поедет, а в КХЛ этого легионера мало кто потянет или найдет под него свободное место.

Казахстанцы достигли двух целей. Получили проверенного исполнителя и никого не потеряли. Капанен, который теперь станет мифом, может никогда не приехать в КХЛ, а "Барысу" нужно решать турнирные задачи уже сейчас, ведь клуб уже не входит в топ-8 Восточной конференции. Приход Вея должен положительно сказаться, ведь легионерам в "Барысе" можно практически все.

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Напомним, ранее казахстанский клуб официально объявил о контракте с 30-летним Веем, который в "Барысе" становился одним из лучших бомбардиров сезона, а затем с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Следующий матч столичная команда сыграет в Сочи 16 ноября.