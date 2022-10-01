Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров в интервью для "Матч ТВ" высказался о поражении "Спартака" от "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Российский клуб идет в группе лидеров на "Западе".

Казахстанский клуб отыгрался после быстрого гола и выиграл матч в Москве, а Майоров объяснил спад в игре.

- У "Спартака" сейчас такая команда, которая не может стабильно выступать на протяжении длительного времени, - заявил Майоров. - Вот, например, сейчас "красно‑белые" обыграли в гостях "Ак Барс", потом "Сочи", очень хорошо упирались в матче с ЦСКА.

После этих матчей команда оказалась морально опустошена, потому что у нее не хватает мастерства, из‑за этого нет и запаса, чтобы быстро компенсировать эмоциональные всплески после побед над сильными соперниками. Поэтому во встрече с "Барысом" "Спартак" сыграл хуже, чем мог.

- Как вы относитесь к тактике "Спартака", в которой заметен упор на оборону?

- Я бы не сказал, что команда от обороны играет. Там, скорее, что‑то среднее. Но ясно одно - "Спартак", играя дома, всегда сталкивается с одной и той же проблемой. Многие соперники, приезжая в Москву, делают упор на защиту. А у "Спартака" не хватает резерва, чтобы эту оборону взломать. Сразу возникают проблемы. А вот на выезде все наоборот.

Там уже "красно‑белые" строят проблемы хозяевам площадки, которые стремятся атаковать. Играть от обороны в гостях у "Спартака" неплохо получается. В результате 2:0 в Казани, 1:0 в Сочи, ничья в основное время с ЦСКА… Получается, что с нынешним составом "Спартаку" на выезде играть лучше.