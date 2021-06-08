"Оказался хитрым хоккеистом с ушлым агентом". Эксперт - о переходе игрока сборной Казахстана из "Барыса" в ЦСКА

Российский журналист и эксперт "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко оценил переход защитника сборной Казахстана по хоккею Виктора Сведберга из "Барыса" в московский ЦСКА.

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?

"ЦСКА заключил трехлетнее соглашение с Виктором Сведбергом. Уроженец Швеции оказался весьма хитрым хоккеистом с ушлым агентом. Приехав в "Барыс", он правильно оценил обстановку, получил казахстанский паспорт и после этого не стал считаться легионером в лиге. Его прежний клуб в ближайшем будущем не сможет конкурировать по зарплатам с топами, так что переход хоккеиста в другой клуб был вопросом времени.

И все-таки повременил бы с тем, чтобы поздравлять армейскую команду. Виктор два с половиной сезона провел за "Барыс". Приехав по ходу чемпионата-2018/19, он поразил не только своими габаритами, но и спокойствием на льду. Действительно приличный хоккеист, который по разным причинам не смог пробиться в состав "Чикаго" (всего 27 матчей за пять сезонов в Северной Америке). Беда в том, что в последних двух сезонах он мало играл из-за травм. 10 матчей в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф в чемпионате-2019/20, 28 матчей и серьезная травма в нынешнем. Да, к первенству мира восстановился, стал самым результативным защитником сборной Казахстана, но решил ли он все свои проблемы со здоровьем?

В декабре защитник лег на операцию, которая, видимо, прошла успешно. Но меньше 40 игр за два сезона - разве не повод беспокоиться? Трижды за время своей карьеры в КХЛ казахстанского шведа вносили в список травмированных, причем это были не мелкие болячки. То есть ЦСКА отказывается от Ларса Юханссона, не доверяя его здоровью, и берет игрока, у которого была операция, да еще дает ему трехлетний контракт. Смело", - написал автор.

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