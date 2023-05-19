Объявился неожиданный претендент на форварда сборной Казахстана

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Сегодня 21:29
©ХК "Ак Барс"

"Амур" интересуется форвардом "Ак Барса" Кириллом Панюковым, сообщают Vesti.kz.

По информации "ТИ-Спорт", хабаровский клуб нацелен на казахстанского нападающего. Хотя у Кирилла имеются несколько других вариантов продолжения карьеры.

Последние два сезона Панюков провел в "Ак Барсе". У него закончилось соглашение с казанским клубом. В составе "барсов" хоккеист успел провести 103 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

Напомним, что Панюков до перехода в "Ак Барс" в 2021 году защищал цвета столичного "Барыса".

"Амур" в минувшем сезоне занял предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф КХЛ. "Ак Барс" в свою очередь дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА (3-4, счет в серии).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс Амур Сборная РК по хоккею

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