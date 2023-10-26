Московский "Спартак" прервал свою девятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Случилось это в гостевом матче с новосибирской "Сибирью", сообщают Vesti.kz.

"Красно-белые" уступили со счетом 3:4.

Несмотря на поражение, "Спартак" с 34 очками сохранил лидерство в таблице Западной конференции. "Сибирь" (25 очков) находится на седьмом месте в таблице "Востока".

Отметим, что 21 сентября "Спартак" на своем льду обыграл астанинский "Барыс" (6:3).

Казахстанский клуб следующую игру в КХЛ проведет дома с минским "Динамо" 27 октября.