"Нужно искать человек 14-16". Эксперт - о новом тренере "Барыса" и главной проблеме Михайлиса

Специальный корреспондент "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко прокомментировал приход Андрея Скабелки на пост главного тренера "Барыса", а также озвучил главную проблему его предшественника Юрия Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О назначении Скабелки было объявлено 14 июня.

В "Барысе" за месяц до выхода команды из отпуска поменялся главный тренер - Юрий Михайлис уступает место Андрею Скабелке. В Казахстане решили что-то поменять, но сюрпризов не желали, так что обратились к проверенному специалисту. Не знаю, как сформулированы претензии к прежнему наставнику, но кажется, что корни надо искать в неудачном выступлении на чемпионате мира. Кроме этого, Михайлиса вряд ли можно за что-то ругать. По работе в клубе он вряд ли заслужил увольнения. Да, стабильных результатов не было, но есть ощущение, что команда при нем показала максимум. Провалом можно назвать отсутствие плей-офф, но ведь в восьмерку попали.

Главная проблема Михайлиса - помощники не уровня КХЛ. Илья Воробьев из "Металлурга" признается, что ищет ассистентов, которые в чем-то сильнее его, у которых есть идеи и аргументы, чтобы их отстаивать. У Юрия Михайлиса таких людей в штабе не было. Слышал, что и хоккеисты были недовольны тем, как с ними разговаривают во время тренировочного процесса. Но "Барыс" при Михайлисе выглядел местами очень симпатично. Да, может быть, могли и лучше, но и не опозорились.

Нет сомнений, что Андрей Скабелка принесет прежнюю дисциплину, заставит хоккеистов действовать по схемам, но с кем работать белорусскому тренеру? Нужно искать человек 14-16, причем во все линии, включая вратарскую. Вероятно, у менеджеров есть какой-то план. И очень хочется, чтобы Скабелке не навязывали сборную Казахстана. Из-за нее же он ушел, не сумев вывести команду на Олимпиаду. В КХЛ все было неплохо, но дополнительные обязательства стали тяжелым грузом", - говорится в тексте.

Напомним, последним местом работы Скабелки был ярославский "Локомотив". Под его руководством "Барыс" дважды выиграл дивизион Чернышева и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

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