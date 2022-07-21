Новый приход Скабелки в "Барыс". Эксклюзивное видеоинтервью

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 11:08

Белорусский специалист Андрей Скабелка в интервью для канала Vesti.kz в YouTube рассказал о своем возвращении в "Барыс".

По словам нового главного тренера, состав команды обновится процентов на 60. 

Скабелка прокомментировал уход ряда игроков "Барыса" и рассказал, какие позиции планируется укреплять. 

"После чемпионата мира со мной связались представители "Барыса", поинтересовались, чем я сейчас занимаюсь и предложили рассмотреть вариант возвращения в "Барыс". Я не сильно долго думал, потому что в "Барысе" было хорошее время, мы провели много хороших матчей, расстались тепло и по-дружески. Поэтому больших сомнений у меня, конечно, не было", - сказал тренер.

Полное видеоинтервью с Андреем Скабелкой смотрите ниже. 

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Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:08
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