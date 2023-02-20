Никита Михайлис уходит? Казахстанский комментатор - о будущем "Барыса" после провала в сезоне КХЛ

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Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:00
©ХК "Барыс"

"Барысу" нужно уже в ближайшее время заняться формированием состава на следующий сезон КХЛ, чтобы успеть провести более качественную работу на трансферном рынке. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал известный казахстанский комментатор Александр Олейник, много лет работающий на матчах КХЛ. Он считает, что состав астанинского клуба в межсезонье значительно изменится, в том числе вероятен уход Никиты Михайлиса.

"Каким будет "Барыс" в будущем? Сейчас сложно сказать. Потому что по ходу сезона были слухи, что придет новый генменеджер, поменяется управляющий состав. 

Я думаю, что по итогам сезона многие лишатся своих мест однозначно. Здесь один из главных вопросов - с каким тренером клуб придет к следующему сезону. По-хорошему, для "Барыса" фундамент на следующий сезон нужно начинать закладывать сразу после окончания регулярного чемпионата. Тех же легионеров нужно начать сразу подыскивать, сомневаюсь, что останутся нынешние.

Еще один вопрос - останется ли Никита Михайлис? Я так понимаю, что он покинет команду. А это один из лидеров. И ему тоже нужно подыскивать соответствующую замену. 

Если говорить о вратарской линии, я бы весь нынешний сезон провел с Шутовым и Бояркиным. Но все разговоры, которые ходили вокруг Шутова, показали, что у нас зачастую не генеральные менеджеры решают, кто и где будет играть, а агенты.

Если "Барыс" будет адекватно и быстро реагировать, надеюсь, что к следующему сезону мы получим более качественный продукт", - сказал Олейник.

Напомним, что за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата "Барыс" лишился шансов на выход в плей-офф. Ранее Олейник назвал главную причину провала клуба в нынешнем сезоне. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита

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