"Нелепые ошибки". Скабелка - о поражении от "Нефтехимика"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка высказался о проигранном "Нефтехимику" матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аутсайдера КХЛ.

- Мы разочарованы результатом. "Нефтехимик" - организованная, терпеливая команда. Создали достаточно моментов, чтобы забить больше одного, но мы допустили такие нелепые ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Такие ошибки забирают воздух у команды. Где-то нам не хватило игровой дисциплины, которая не позволила перевести матч в овертайм.

- Ваш коллега сказал, что это был матч вратарей. Вы согласны с этим?

- У коллеги - может быть, у нас я бы не сказал. Не было столько моментов, чтобы можно было об этом говорить. Да, Никита здорово сыграл, но было и много моментов в зоне атаки.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с "Торпедо".