"Не стыдно". "Барыс" отреагировал на альтернативу отбора в Кубок Гагарина

"Барыс" выступил против отдельного турнира для определения участников Кубка Гагарина, информирует Телеграм-канал "БесПроката".

Казахстанцы набрали 48 очков и занимают восьмое место на "Востоке", которое им позволяет выйти в плей-офф КХЛ.

"Барыс" выступил против проведения формата плей-ин. Клуб готов играть в олимпийскую паузу", - сообщил источник.

Также столичная команда попала в специальный список, куда попали "клубы, за руководителей которых не стыдно (список будет пополняться, если они заявят, что готовы играть во время ОИ)":

- "Салават Юлаев"

- "Трактор"

- "Ак Барс"

- "Нефтехимик" (против плей-ин только)

- ХК "Сочи"

- "Динамо" Минск (они только против плей-ин)

- "Витязь"

- "Барыс" (только против плей-ин)

Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф

Добавим, что ранее казахстанцам подобрали потенциального соперника по первому кругу Кубка Гагарина, если турнир не будет доигран.