"Не дали шанса". Боб Хартли разобрал поражение "Авангарда" от "Барыса" и назвал виновного

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от "Барыса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции канадский специалист подчеркнул, что его команда сама виновата в потерянных очках.

"Нелегкое выдалось начало. "Барыс" отлично разыграл свое большинство и реализовал его. Затем нам удалось сравнять, но мы не катались так хорошо и так быстро, как могли бы и как мы обычно это делаем. Далее последовала вторая шайба в наши ворота. Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шанса на победу. Но и "Барыс" приехал для того, чтобы работать, и заслужил победу", - сказал Хартли.

Напомним, "Барыс" провел последнюю гостевую встречу 2020 года, в которой обыграл "Авангард", занимающий второе место на "Востоке", со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне плей-офф.