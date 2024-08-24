Агент новичком "Барыса" Виктора Антипина и Антона Бурдасова Шуми Бабаев в интервью "Матч ТВ" подчеркнул, что оба хоккеиста приглашены в казахстанский клуб как опытные лидеры, способные помочь молодым игрокам раскрыть свой потенциал, сообщают Vesti.kz.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Антипин и Бурдасов заключили с казахстанским клубом однолетние контракты.

- Задачи у "Барыса" самые высокие - попадание в плей‑офф и игра дальше. Это и было озвучено ребятам. Антипина и Бурдасова взяли как опытных игроков, обладателей Кубка Гагарина, чтобы они помогали молодым расти и набираться опыта. Ну и самое главное - показывать результат.

- Воссоединилась пара Волье и Антипина.

- Также и со Смитом. Да, такие старые связи тоже сыграли свою определенную роль в переходе Виктора в "Барыс", - сказал Бабаев.

Бурдасову 33 года, ранее он выступал за "Авангард", ЦСКА, "Салават Юлаев" и СКА, в составе которого он выигрывал Кубок Гагарина. Последней командой форварда стал "Трактор", в минувшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата Бурдасов набрал 36 (19 шайб + 17 передач) очков. В 14 встречах плей‑офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.

Антипин провел более 700 матчей в КХЛ. Он играл за магнитогорский "Металлург", в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина, СКА, "Витязь", "Салават Юлаев" и "Трактор". Также он провел один сезон в НХЛ за "Баффало". В прошедшем сезоне за челябинский клуб Антипин набрал 17 (4+13) очков в 55 встречах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября, в первой игре сезона "Барыс" 4 сентября примет нижнекамский "Нефтехимик".