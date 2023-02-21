Назван самый высокооплачиваемый хоккеист сборной Казахстана. Он получает почти полмиллиарда тенге

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 12:43
©КФХ

Защитник ЦСКА Даррен Диц является самым высокооплачиваемым хоккеистом сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составил "СЭ".

По информации издания, Диц, как и прежде, зарабатывает 70 миллионов рублей (около 420 миллионов тенге). Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Напомним, Диц, уроженец Канады, перешел в ЦСКА в декабре 2021 года. Взамен "Барыс" получил денежную компенсацию. До "армейцев" он выступал в КХЛ, только в астанинском клубе, и был натурализован в сборную Казахстана. 

Полностью с рейтингом высокооплачиваемых хоккеистов, в который вошли и представители "Барыса", можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Диц Даррен ЦСКА Барыс в КХЛ КХЛ

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