Назван самый высокооплачиваемый хоккеист сборной Казахстана. Он получает почти полмиллиарда тенге

Защитник ЦСКА Даррен Диц является самым высокооплачиваемым хоккеистом сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составил "СЭ".

По информации издания, Диц, как и прежде, зарабатывает 70 миллионов рублей (около 420 миллионов тенге). Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Напомним, Диц, уроженец Канады, перешел в ЦСКА в декабре 2021 года. Взамен "Барыс" получил денежную компенсацию. До "армейцев" он выступал в КХЛ, только в астанинском клубе, и был натурализован в сборную Казахстана.

Полностью с рейтингом высокооплачиваемых хоккеистов, в который вошли и представители "Барыса", можно ознакомиться здесь.