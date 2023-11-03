Назван победитель матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:29 Комментарии 1
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Хоккейный эксперт Максим Лебедев не верит, что астанинскому "Барысу" удастся победить казанский "Ак Барс" в рамках регулярного сезона КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 4 ноября в Казани и начнется в 20:00 по времени Астаны.

"Поражение в предыдущем туре "Ак Барса" в Уфе стало уже третьим в четырех последних матчах. Что автоматически снимает вопрос о значении Радулова и Шипачева в нынешнем облике казанцев. Конечно, без них "барсы" выглядят слабее, и тут уже с результатами не поспоришь.

В свою очередь, "Барыс" в предыдущем туре прервал свою четырехматчевую пораженческую серию. Тут, конечно, заслуга казахстанских хоккеистов велика, но и "Автомобилист" к своему проигрышу руку тоже приложил. Поэтому данная победа текущий статус "Барыс" не поднимает.

По статистике личных встреч у казанцев, конечно же, преимущество нереальное, почти четырехкратное. И ветераны из числа болельщиков помнят, как в первые годы КХЛ "Ак Барс" раз за разом всухую глушил "Барыс" в плей-офф. Именно тогда это преимущество и было заработано, а сейчас оно в целом поддерживается.

На данный момент 80,0 процента домашних очков "Ак Барса" встречаются с 36,7 процента гостевых очков "Барыса". У кого-то еще остались какие-то вопросы?

Прогнозирую попытку "Барыса" умертвить на казанском льду все живое, причем попытку неудачную. Разве что шайб будет не сильно много. А по итогам матча "Ак Барс" даже без своих лидеров наберет два очка любым легальным способом, но будет удивительно, если казанцы не справятся в основное время", - приводит его прогноз "РБ".

"Ак Барс" занимает третье место в таблице "Востока", набрав 34 очка в 25 матчах. "Барыс" в этой конференции располагается на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 23 очка после 27 игр.

Метки:
Ак Барс Барыс в КХЛ КХЛ
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