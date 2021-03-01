"Мы готовы биться". Даррен Диц назвал челленджем противостояние с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Капитан "Барыса" Даррен Диц дал характеристику магнитогорскому "Металлургу", с которым столичный клуб сыграет в Кубке Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz. Также хоккеист рассказал на пресс-конференции об отношении к критике в свой адрес и матчах без забитых голов.

- Мы в очень хорошем состоянии. Игры против очень сильного соперника, но мы готовы биться, - сказал защитник.

- Что скажешь про магнитогорский "Металлург"?

- Это очень сильная команда. Мы это видели четыре раза в текущем сезоне. Но мы готовы биться. Мы знаем, что ожидать друг от друга. Это большой челлендж для нас. Мы завершили сезон в хорошем настроении и готовы к плей-офф.

- До последнего момента не знали соперника по плей-офф, и все зависело только от вас.

- Хорошо было, что мы обращали внимание только на себя. Каждый может победить каждого. Возможно, и хорошо, что мы до последнего не знали соперника.

- Был период, когда не забивал голы. Возможно, что это было задание - больше времени уделять обороне.

- Это не было заданием тренера. Это был период, когда я часто участвовал в атаках, но... Тренерский штаб меня поддержал. Я много работал на тренировках. Верил, что голы придут, и это случилось.

- Как относишься к критике в социальных сетях?

- Я нормально отношусь к критике, ведь это часть работы. Так бывает. У всех есть свое мнение. Я и сам самый большой критик своей работы. Знаю свои недочеты и ошибки.

Ранее мнением о противостоянии с "Металлургом" рассказал главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Он нашел преимущество своей команды в дуэли, а также прокомментировал возвращение к тренировкам голкипера Йони Ортио и безголевую серию снайпера команды Якоба Лильи.

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому "Авангарду", но финишировал на шестом месте в конференции.

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