"Можно говорить как о покойнике". Эксперт - о шансах "Барыса" в матче с прямым конкурентом за место в плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз для "Рейтинга Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Автомобилист", сообщает корреспондент Vesti.kz. Он считает, что астанчане добьются непростой победы.

Встреча пройдет сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

"Оба соперника сейчас переживают не лучшие времена. А разница между этими соседями по турнирной таблице Восточной конференции заключается в том, что свои не лучшие времена они переживают по разные стороны границы зоны плей-офф. Казахстанцы - сверху, екатеринбуржцы - снизу. И это сразу превращается в очень большую разницу.

Об "Автомобилисте" сейчас вообще можно говорить как о покойнике. Команда доигралась до вылета из зоны плей-офф, но не успокоилась и продолжает, так сказать, наяривать на балалайке, проиграв уже четыре матча подряд. И за свое нынешнее девятое место екатеринбуржцы должны в пояс поклониться "Амуру", который вдруг разучился играть в хоккей, передав свои навыки Владивостоку. Шел бы "Амур" как раньше, "Автомобилист" бы сейчас куковал на десятом месте и не жужжал. А так - девятое, и при играющем через раз "Барысе" шансы на восьмерку еще сохраняются. Хотя бы теоретически.

Вот и получается у нас самый настоящий матч за восьмую строчку на "Востоке", чрезвычайно важную для обоих. И тут все на стороне казахстанцев: и недавняя победа в Екатеринбурге, и статистика личных встреч, согласно которой у "Барыса" почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках (правда, оно было создано в те времена, когда "Автомобилист" перебивался с хлеба на воду).

На этом и остановлюсь. И предскажу домашнюю победу "Барыса" в непростом матче. Но все равно победа эта будет добыта в основное время и с преимуществом в пару шайб и более", - отметил он.

Отметим, что перед этим противостоянием "Барыс" с 40 очками идет восьмым на "Востоке", а "Автомобилист" (39) располагается на девятой строчке.