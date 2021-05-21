Минус канадский легионер, или от кого еще может отказаться "Барыс"

Казахстанский клуб "Барыс" отпустил канадского хоккеиста Фила Варона, который считался первым центрфорвардом команды, но продолжает "держать на карандаше" еще семь игроков из состава прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В столичной команде уже подобрали замену для Варона - на его позицию, скорее всего, будут наигрывать другого канадца Коди Куника. Есть изменение и в обороне - приглашен шведский защитник Эрик Мартинссон. Не исключено, что клуб сохранит кого-то еще из прежнего состава.

Игроки, которые еще могут остаться в "Барысе":

1. Виктор Сведберг (контракт истек и игрок может уйти - предположительно в ЦСКА);

2. Мэтт Фрэттин (контракт истек, но клуб не попрощался);

3. Валерий Орехов (получил предложение, но еще не принял решение);

4. Никита Клещенко (получил предложение, но еще не принял решение);

5. Антон Сагадеев (получил предложение, но еще не принял решение);

6. Дмитрий Гурков (получил предложение, но еще не принял решение);

7. Максим Мусоров (получил предложение, но еще не принял решение).

Шесть из семи игроков - кандидаты или члены сборной Казахстана. На ход переговоров или принятие решений может повлиять чемпионат мира в Латвии. Что касается Фрэттина, то судьбу канадца может решить ближайший подписанный конкурент. Найдут замену - форвард вероятно уйдет.

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Добавим, что ранее были выявлены несколько игроков из сборной Казахстана, которые могли бы пополнить состав "Барыса". Также определен вектор трансферной политики столичной команды, где приоритет будет отдаваться мотивированным игрокам.

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