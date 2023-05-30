Михайлис сделал заявление после ухода из "Барыса"

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Сегодня 20:28
©ХК "Барыс"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис выступил с заявлением после перехода из "Барыса" в магнитогорский "Металлург", сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний бывший форвард столичного клуба подписал контракт с "Металлургом" сроком на один сезон.

"Огромное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, всем работникам, кто принимал участие в моем развитии. И отдельная благодарность болельщикам, которые на протяжении этих лет, поддерживали меня и команду.

Барыс, Астана, спасибо за все!💙", - написал хоккеист в своем Instagram.

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Метки:
Михайлис Никита КХЛ Металлург Барыс в КХЛ

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