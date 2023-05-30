Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис выступил с заявлением после перехода из "Барыса" в магнитогорский "Металлург", сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний бывший форвард столичного клуба подписал контракт с "Металлургом" сроком на один сезон.

"Огромное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, всем работникам, кто принимал участие в моем развитии. И отдельная благодарность болельщикам, которые на протяжении этих лет, поддерживали меня и команду.

Барыс, Астана, спасибо за все!💙", - написал хоккеист в своем Instagram.